اغتيال الفريق قاسم سليماني انتهاك للقانون الدولي

وفي تغريدة لها اليوم الجمعة، أضافت كالامارد "ان استخدام الطائرات المسيرة ومعدات أخرى لتنفيذ الاغتيال ليس قانونيا".

وبحسب المقررة الخاصة للأمم المتحدة فانه وفقا للقوانين الدولية لا يمكن اتخاذ الاجراءات القاتلة الا من أجل مواجهة التهديدات الحتمية.

علما ان وزارة الدفاع الأميركية، اعلنت عقب استشهاد الفريق قاسم سليماني جراء الهجمات المروحية الأميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي، ان اغتيال الفريق قاسم سليماني تم بأمر مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب مما يعد مصداقا بارزا للارهاب الحكومي.

انتهى**أم د

