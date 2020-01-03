العميد قاآني خليفة الشهيد سليماني في سطور

وفي مايلي نبذة عن حياة القائد الجديد لقوات فيلق القدس :

العميد اسماعيل قاآني هو من مواليد مدينة مشهد المقدسة (في محافظة خراسان الرضوية - شرق)، واحد القادة حرس الثورة الاسلامية البارزين في فترة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة على ايران من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988).



لقد تولي العميد قاآني مناصب عسكرية عديدة، وعلى سبيل المثال كان قائدا لـ"فيلق 5 نصر" التابع للحرس الثوري و"فيلق 21 - الامام الرضا عليه السلام"، والرجل الثاني بعد الفريق الشهيد قاسم سليماني في قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية؛ كما تميّز بتصريحاته المساندة لمحور المقاومة وخاصة في سوريا ولبنان وفلسطين.

لقد التحق قاآني العشريني في باكورة الثورة الاسلامية بصفوف حرس الثورة الاسلامية، وأتی إلی طهران لتلقي الدورات التدريبية في أوائل سنة 1981.

وبعد تلقي التدريبات توجه إلی مدينة مشهد المقدسة حيث بدأ مهامه في مرکز تدريب تابع للحرس الثوري کأحد کوادر حرس الثورة. ومع بدء أعمال الشغب في محافظة کردستان (غربي البلاد)، توجه إلی تلك المنطقة في نفس العام.

وبعد نهاية الحرب المفروضة عاد إلی محافظة خراسان الرضوية لفترة وبعد تأسيس قوة القدس واصل أعماله هناك إلی يومنا هذا.

الصداقة بين العميد قاآني والشهيد الفريق قاسم سليماني بدأت منذ العام 1983 خلال اجتماعات أقيمت في المناطق العملياتية وقد استمرت هذه الاواصر إلی يومنا هذا.



ومن اهم المهام الموكلة الى العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية، يشار الى :

- قيادة "فرقة الإمام رضا (ع) – 21" التابعة لحرس الثورة الاسلامية (بمحافظة خراسان الرضوية) خلال الفترة من 1984 لغاية 1988.

- قائد فرقة "النصر -5" في 1988.

- نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة لاستخبارات حرس الثورة في 2007- 2008.

- نائب قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية في 2019.

- قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية

اعتبارا من اليوم الجمعة 3/1/ 2020 خلفا لقائده الشهيد الفريق قاسم سليماني.

انتهى ** ح ع