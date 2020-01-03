الرئيس السوري يعزي روحاني باستشهاد الفريق قاسم سليماني

وجاء في نص رسالة بشار الأسد الى الرئيس روحاني التي تلقت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) نسخة منها:
"ان وقوف القائد الشهيد الى جانب الشعب والجيش السوري في الحرب على الارهاب واسهاماته الكبيرة في الانتصارات التي تحققت على الارضي السورية ضد التنضيمات الارهابية ستبقى دائما ماثلة في ضمائر الشعب السوري".
يتبع..أ م د
طهران/3 كانون الثاني/يناير/إرنا – أبرق رئيس الجمهورية السوري بشار الأسد برقية اليوم الجمعة أعرب فيها عن تعازيه لرئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني باستشهاد الفريق قاسم سليماني.
وجاء في نص رسالة بشار الأسد الى الرئيس روحاني التي تلقت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) نسخة منها:
تعليقك