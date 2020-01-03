الرئيس السوري يعزي روحاني باستشهاد الفريق قاسم سليماني

وجاء في نص رسالة بشار الأسد الى الرئيس روحاني التي تلقت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) نسخة منها:

"ان وقوف القائد الشهيد الى جانب الشعب والجيش السوري في الحرب على الارهاب واسهاماته الكبيرة في الانتصارات التي تحققت على الارضي السورية ضد التنضيمات الارهابية ستبقى دائما ماثلة في ضمائر الشعب السوري".

يتبع..أ م د

