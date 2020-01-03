طهران/3 كانون الثاني/يناير/إرنا – أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي بيانا مساء اليوم الجمعة، أعلن فيه عن اتخاذ القرارات اللازمة في الرد على اغتيال الفريق قاسم سليماني على يد أميركا؛ مؤكدا ان الهجوم الاجرامي على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا وان الادارة الأميركية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة.

واعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي ان بيان المجلس جاء اثر الهجوم الاميركي الاجرامي على السيارة التي كانت تقل الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي أسفر عن استشهاده الى جانب جمع من قادة جبهة المقاومة.

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