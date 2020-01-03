ايران تسلم السفير السويسري رد ايران على رسالة اميركا

واثر اعلان وزارة الخارجية السويسرية القاضي بان سفيرها في طهران نقل اثر اغتيال قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق سليماني رسائل من اميركا الى طهران، اكد موسوي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" مساء اليوم الجمعة هذا الامر وقال، انه تم عصر اليوم استدعاء راعي المصالح الاميركية بطهران للمرة الثانية الى وزارة الخارجية وجرى ابلاغه الرد على على رسالة اميركا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد اعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة عن استدعاء القائم بالاعمال سفارة سويسرا في طهران بصفة ان بلاده راعية للمصالح الامريكية، اثر اغتيال الفريق قاسم سليماني.

وكتب المتحدث باسم الخارجية في تغريدة له اليوم الجمعة انه تم استدعاء القائم بالاعمال في سفارة السويسرية لتسليمه مذكرة احتجاج ايران شديدة اللهجة بشان اغتيال الفريق قاسم سليماني.

وكان قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي حين خروجهما من مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

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