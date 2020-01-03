ظريف يحمّل النظام الاميركي الارهابي مسؤولية كل تداعيات استشهاد سليماني

واكد ظريف خلال اتصال هاتفي مع الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش على الطابع الارهابي للعدوان الاميركي الذي ادى الى استشهاد القائد الفريق قاسم سليماني وقال: انه نظرا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الشهيد سليماني في اوساط شعوب المنطقة وفي ضوء دوره في محاربة الجماعات الارهابية فان استشهاده سيترك اثارا وتداعيات لا يمكن لاحد احتوائها وان النظام الاميركي الارهابي مسؤول عن جميع عواقبها.

بدوره اعرب الامين العام للامم المتحدة عن قلقه ازاء هذا الاجراء الاميركي، معتبرا انها تقود الى تصاعد حدة التوتر في المنطقة.

وكان قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي حين خروجهما من مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

انتهى ** 2342