التلفزيون العراقي: غارة جوية اميركية استهدفت احدى شخصيات الحشد الشعبي شمال بغداد

وذكر مراسل الميادين بان هنالك أنباء عن استهداف جوي طال قافلة مؤلفة من سيارتين شمالي العاصمة.
واضاف في تقرير لاحق، ان طائرة مسيرة نفذت الغارة على قافلة في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.
انتهى ** 2342
طهران / 4 كانون الثاني / يناير /ارنا- اورد التلفزيون العراقي فجر السبت بان غارة جوية اميركية استهدفت احدى شخصيات الحشد الشعبي على طريق التاجي شمال بغداد.
وذكر مراسل الميادين بان هنالك أنباء عن استهداف جوي طال قافلة مؤلفة من سيارتين شمالي العاصمة.
واضاف في تقرير لاحق، ان طائرة مسيرة نفذت الغارة على قافلة في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.
انتهى ** 2342
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