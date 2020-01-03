٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٣:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83619473
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التلفزيون العراقي: غارة جوية اميركية استهدفت احدى شخصيات الحشد الشعبي شمال بغداد

التلفزيون العراقي: غارة جوية اميركية استهدفت احدى شخصيات الحشد الشعبي شمال بغداد

طهران / 4 كانون الثاني / يناير /ارنا- اورد التلفزيون العراقي فجر السبت بان غارة جوية اميركية استهدفت احدى شخصيات الحشد الشعبي على طريق التاجي شمال بغداد.

وذكر مراسل الميادين بان هنالك أنباء عن استهداف جوي طال قافلة مؤلفة من سيارتين شمالي العاصمة.

واضاف في تقرير لاحق، ان طائرة مسيرة نفذت الغارة على قافلة في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

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