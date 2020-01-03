التلفزيون العراقي: غارة جوية اميركية استهدفت احدى شخصيات الحشد الشعبي شمال بغداد

طهران / 3 كانون الثاني / يناير /ارنا- اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان اميركا باغتيالها قائد قوات "القدس" للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني تورطت بمشاورات خاطئة تلقتها من بعض القادة الرجعيين في المنطقة، مؤكدا بان الاميركيين ارتكبوا بجريمتهم هذه خطأ في الحسابات.