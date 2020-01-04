٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٤:٣٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83619483
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الحشد الشعبي: القصف الامريكي شمال بغداد استهدف رتلا للطبابة

الحشد الشعبي: القصف الامريكي شمال بغداد استهدف رتلا للطبابة

طهران / 4 كانون الثاني / يناير /ارنا- نفى الحشد الشعبي، اغتيال شخصيات تداولتها وسائل اعلام جراء ‏قصف امريكي استهدف عجلات شمال بغداد، مشيرا الى أن القصف ‏استهدف رتلا لطبابة الحشد. ‏

واوردت "السومرية نيوز" ان الحشد قال في بيان "ننفي ‏استشهاد القادة الذين تم تداول اسمائهم شبل الزيدي ، حامد ‏الجزائري، رائد الكروي على مواقع التواصل الاجتماعي و بعض ‏الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي"‏‎.‎

واوضح بيان الحشد، أن "المصادر الأولية تؤكد ان الغارة استهدفت ‏رتلاً لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي في بغداد"‏‎.‎

ودعا إعلام الحشد "بتقصي المعلومة واعتمادها من مصادرها ‏الرسمية دون السماح للإعلام المضلل بتمرير اخبار كاذبة هدفها ‏زعزعة استقرار البلد".‏

واوردت وسائل اعلام ان قصفا جويا استهدف بعد منتصف الليل عجلتين تقل قيادات في ‏الحشد الشعبي، اسفر عن مقتل خسمة منهم على الاقل، فيما اعلن ‏التلفزيون الرسمي في خبر عاجل له ان القصف استهدف احدى ‏الشخصيات في الحشد.‏

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