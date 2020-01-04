الحشد الشعبي: القصف الامريكي شمال بغداد استهدف رتلا للطبابة

واوردت "السومرية نيوز" ان الحشد قال في بيان "ننفي استشهاد القادة الذين تم تداول اسمائهم شبل الزيدي ، حامد الجزائري، رائد الكروي على مواقع التواصل الاجتماعي و بعض الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي".
واوضح بيان الحشد، أن "المصادر الأولية تؤكد ان الغارة استهدفت رتلاً لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي في بغداد".
ودعا إعلام الحشد "بتقصي المعلومة واعتمادها من مصادرها الرسمية دون السماح للإعلام المضلل بتمرير اخبار كاذبة هدفها زعزعة استقرار البلد".
واوردت وسائل اعلام ان قصفا جويا استهدف بعد منتصف الليل عجلتين تقل قيادات في الحشد الشعبي، اسفر عن مقتل خسمة منهم على الاقل، فيما اعلن التلفزيون الرسمي في خبر عاجل له ان القصف استهدف احدى الشخصيات في الحشد.
انتهى ** 2342
تعليقك