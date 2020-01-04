الأرامنة في إيران يدينون الجريمة الأمريكية باستشهاد القائد سليماني

وأضاف البيان الصادر عن مجلس الأقليات الأرمنية مساء الجمعة: إن العدو سعى دائما إلى إلحاق الأذى بإيران، غير مدرك لقوة إيران في الاتكاء على أمتها وسيادتها في مواجهة أولئك الذين يسعون لتقويض سلامها وأمنها.

وأعرب الأرامنة الإيرانيون، وخاصة مجلس الأرمن في طهران والشمال، عن أسفهم العميق وقدموا تعازيهم الحارة الى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ومسؤولي الدولة والجيش وعائلات الشهداء والشعب الإيراني بهذا المصاب الجلل.

وكان قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم اميركي ارهابي حين خروجهما من مطار بغداد فجر أمس الجمعة.

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