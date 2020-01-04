٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83619684
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فنزويلا تدين الهجوم الإرهابي الأمريكي على القائد سليماني

فنزويلا تدين الهجوم الإرهابي الأمريكي على القائد سليماني

طهران/ 4 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أدانت الحكومة الفنزويلية بشدة الهجوم الإرهابي الأمريكي الذي أدى الى استشهاد القائد سليماني ومجموعة من رفاقه.

وزير الخارجية الفنزويلي "خورخه آرئاسا" أدان في بيان أمس (الجمعة) الهجوم الإرهابي الأمريكي، وقال: أن أجراء واشنطن هذا قد يفاقم التوترات في المنطقة بشكل واضح وليس له اي مبرر في القانون الدولي.

وذكر البيان ان الهجوم العسكرى، قد  نفذ ضد مسؤول عسكرى كبير ومجموعة من كبار المسؤولين من الدول المستقلة.

وانتقد المسؤولون الفنزويليون بشدة العدوان الأمريكي، وأعربوا عن تعاطفهم وتضامنهم مع حكومة وشعب إيران والعراق، كما دعت حكومة كراكاس إلى احترام القانون الدولي والمساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي حين خروجهما من مطار بغداد فجر امس الجمعة. 

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