انطلاق تشييع شهداء القصف الإرهابي الاميركي في بغداد

هذا ومن المقرر ان يتم تشييع جثامين الشهداء في مدينة الكاظمية المقدسة ومن ثم في مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف قبل ان توارى الثرى في مقبرة وادي السلام، على ان ينقل جثمان الشهيد قاسم سليماني الى العاصمة الايرانية طهران.

ووفقا للبيان الصادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري مساء أمس الجمعة فان مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد قاسم سليماني وجثامين رفاقه الشهداء بعد وصولها الى ايران ستجري في مدينة مشهد عند مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع) يوم الاحد ومن ثم ستجري مراسم تشييع للجثامين الطاهرة في طهران يوم الاثنين

واستشهد قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي حين خروجهما من مطار بغداد فجر امس الجمعة.

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