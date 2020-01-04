٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١١:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83619883
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موسوي: وزير الخارجية القطري يلتقي ظريف ظهر اليوم في طهران

موسوي: وزير الخارجية القطري يلتقي ظريف ظهر اليوم في طهران

طهران/ 4 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، أن وزير الخارجية القطري سيصل اليوم السبت إلى طهران ويلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وفي تغريدة له على تويتر أكد موسوي، زيارة وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" الى طهران اليوم وقال ان الوزير القطري سيجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

قناة الجزيرة كانت قد أعلنت في خبر عاجل ان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم.

إثر استشهاد القائد سليماني قائد قوات القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقهما في بغداد فجر أمس، طالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان، جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة عموما الدخول في حلقة العنف المفرغة، وحذؤت من مغبة التصعيد المسلح المباشر وغير المباشر، ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة.

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