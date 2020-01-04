موسوي: وزير الخارجية القطري يلتقي ظريف ظهر اليوم في طهران

وفي تغريدة له على تويتر أكد موسوي، زيارة وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" الى طهران اليوم وقال ان الوزير القطري سيجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

قناة الجزيرة كانت قد أعلنت في خبر عاجل ان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم.

إثر استشهاد القائد سليماني قائد قوات القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقهما في بغداد فجر أمس، طالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان، جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة عموما الدخول في حلقة العنف المفرغة، وحذؤت من مغبة التصعيد المسلح المباشر وغير المباشر، ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة.

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