محادثات وزيري خارجية إيران وقطر في طهران

الجولة الأولى من المحادثات بين محمد جواد ظريف ومحمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر، عقدت في طهران اليوم السبت .

وزير خارجية قطر كان قد وصل ظهر اليوم إلى طهران، للقاء المسؤولين الإيرانيين، وبعد لقائه ظريف، سيلتقي الرئيس الإيراني حجة الإسلام حسن روحاني.

في أعقاب الجريمة الأمريكية بشهادة القائد الحاج قاسم سليماني، قائد فيلق القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقهما في بغداد فجر أمس الجمعة، طالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان، جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة عموما الدخول في حلقة العنف المفرغة، وحذرت من مغبة التصعيد المسلح المباشر وغير المباشر، ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة.

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