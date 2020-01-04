قرية ماخونيك في بيرجند.. أرض الأقزام

ويعود تاريخ ماخونيك إلى آلاف السنين، لكن القرية ما زالت تحافظ على المنحوتات والأشكال المتبقية على جبال المنطقة، إذ يعود وجود السكان الحاليين في القرية إلى 400 سنة تقريبا بعد وصول قبيلة أحمد خان إلى ماخونيك.

ويتراوح ارتفاع أبواب البيوت بين 50 و70 سنتيمترا فقط، مما لا يسمح للإنسان بدخول المنزل بسهولة دون أن ينحني كثيرا، كما جعلوا لكل مسكن نافذة صغيرة بحجم كف اليد للحفاظ على حرارة المنزل من المناخ البارد في الخارج ومعرفة الليل والنهار.

تقوم الزراعة في ماخونيك على القمح والشعير واللفت والشمندر والثوم أحيانا، إضافة إلى فاكهة العناب الشبيهة بالتمر، وطعام "الخنجيك" الذي يعد من الفستق المزروع في الجبال.

ويقدر عدد سكان ماخونيك حاليا بنحو 700 شخص يعمل بعضهم في المنجم وآخرون في المدن المجاورة بتربية المواشي، أما النساء فيعملن في حياكة السجاد.