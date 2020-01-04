حشود تهتف الموت لأمريكا في تشييع القائد سليماني والمهندس في بغداد

وانطلق موکب تشييع جثامین الشهداء من مطار المثنى وسط بغداد باتجاه مدينة الكاظمية حيث مرقد الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد (ع).

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، أن "مراسيم تشييع الشهداء القادة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد قوات قوات القدس بالحرس الثوري الحاج قاسم سليماني ومدير مديرية العلاقات العامة في الحشد الشعبي محمد رضا مع الشهداء الآخرين انطلقت، صباح اليوم، من مطار المثنى باتجاه الكاظمية المقدسة".

ورفع عدد من المشاركين في التشییع صور الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وصور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وشارك في مراسم التشييع قادة فصائل الحشد الشعبي من بينهم رئيس تحالف الفتح وامين عام منظمة بدر هادي العامري وأمين عام كتائب سيد الشهداء ابو ولاء الولائي.

وادان المشاركون في مراسم التشييع، الهجوم الاميركي الجبان في اغتيال الفريق سليماني والمهندس وانتهاك السيادة الوطنية العراقية، وطالبوا بالغاء الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، وطرد قوات الاحتلال الاميركي.

كما جرت مراسم تشييع رسمية لجثامين الشهداء في المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث مقار المؤسسات الحكومية والسفارات الاجنبية، شارك فيها رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي ورئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم.

ومن المقرر ان يتم تشييع الشهداء في مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف عصر اليوم، حيث سيوارى جثامين الشهداء العراقيين في مقبرة وادي السلام، فيما يتم نقل جثمان الشهيد سليماني الى مدينة مشهد المقدسة حيث سيتم تشييعه غدا الاحد، ويتم تشييع جثمان الشهيد سلماني كذلك في العاصمة طهران بعد غد الاثنين، ويوم الثلاثاء في مدينة كرمان مسقط رأسه.

انتهى** 2344