٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٢:٥٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83620375
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كوبا تدين الهجوم الأمريكي الإرهابي لاغتيال سليماني

كوبا تدين الهجوم الأمريكي الإرهابي لاغتيال سليماني

طهران/ 4 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أدان وزير الخارجية الكوبي، العملية الأمريكية في الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في بغداد والذي أسفر عن شهادة القائد قاسم سليماني.

وكتب وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريغز" في حسابه على تويتر : ندين بشدة الهجوم الأمريكي على مطار بغداد واستخدام الصواريخ في عمليات القتل المستهدف.

وتابع : يمثل هذا تصعيدا خطيرا في منطقة الشرق الأوسط، حيث قد يؤدي إلى صراع مع عواقب غير محسوبة على السلام والأمن الدوليين.

و استشهد قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني"، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" في هجوم اجرامي شنته مروحيات اميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب .

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