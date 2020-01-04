وزيرا خارجية إيران والصين يبحثان التطورات في المنطقة

وأجرى وزير الخارجية الصيني "وانغ يى" اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بحث معه آخر التطورات الإقليمية والدولية.

كما أجرى وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والطاجيكي "سراج الدين مهر الدين"، محادثات هاتفية اليوم لبحث آخر التطورات في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، وخاصة بعد اغتيال القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني.

و استشهد قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني"، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" في هجوم اجرامي شنته مروحيات اميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب .

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