الفلسطينيون يقيمون بيت عزاء للشهيد سليماني ويحرقون علم الولايات المتحدة الامريكية

وشارك الاف الفلسطنيين في بيت العزاء الذي اقيم في اهم ساحات غزة "ساحة الجندي المجهول" يتقدمهم قادة الفصائل الفلسطينية.

وأحرق الفلسطينيون الغاضبون اعلام الولايات المتحدة الامريكية فيما زينت صور سليماني واجهة بيت العزاء.

وقال ابو الحسن الشيشنية القيادي البارز في لجان المقاومة الشعبية ان جموع الشعب الفلسطيني تحشتد في بيت عزاء في ساحة الجندي المجهول تعبيرا عن وفائها لدماء الشهيد سليماني واخوانه ونحن جموع الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفاعلة على الارض نتقدم بالتعزية الحارة للقيادة الايرانية والشعب الايراني باستشهاد الجنرال قاسم سليماني واخوانه واننا على طريق الشهيد ومحور المقاومة.

وأضاف في تصريح خاص لمراسنلا :" هذا الشهيد الذي رسم ملامح تاريخية وملامح عظيمة بدمه واشلائه عبر القوة الكبيرة التي مد بها بالمقاومة عبر السلاح والعتاد الذي قدمه لفصائل المقاومة الفلسطينية.. شاكرين دمائه الطاهرة وللمجهورية الايرانية لما قدمته لجموع الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة".

وأكد ان سليماني دفع دمائه غاليا من اجل ان يتحدث بصوت الحق والمقاومة والقدس وفلسطين والمظلومين والمظلومين مضيفا : لولا سليماني لما كان هناك سلاح للمقاومة الفلسطيينة ولماكان تطوير الصاروخ الفلسطيني والكورنيت ولما كانت هناك نجاحات لفصائل المقاومة في الميدان".

وعاهد الشيشنية الشهيد سليمان ان تبقى المقاومة على طريقه وعهده وان تبقى على عهد محور المقاومة وأن دماء سليماني ستبقى لعنة تطارد الامريكان والصهاينة وسيبقي النصر حليف المقاومة.

من جهته قال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ان الرسالة من بيت عزاء سليماني ورفاقه هي رسالة وفاء على ارض غزة لمن دعم المقاومة.

وأضاف لمراسلنا :"نحن هناك اوفياء لمن دعمنا ووقف معنا ودعم صمودنا وثباتنا ونؤكد للاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية انكما تتحملان المسؤولية كاملة عن تداعيات الجريمة".

وأكد ان المقاومة ماضية على درب المقاومة لن تثنيها هذه المصيبة والجريمة عن الاستمرار على طريق المقاومة .

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