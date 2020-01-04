الشهيد الفريق قاسم سليماني سيبقى حياً في ضمير شعوب جبهة المقاومة وأحرار العالم

وأشار السفير محمود في تصريح له اليوم أن التاريخ سيسجل صفحات مشرقة عن الدور الهام الذي قام به الفريق الشهيد سليماني في دحر الإرهاب التكفيري وإفشال مخططات داعميه من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السفير محمود أن سورية قيادةً وحكومةً وشعباً تشارك إيران بكل مشاعر العزاء بالمصاب الجلل والفخر والاعتزاز والتبريك بهذا الاستشهاد مشيراً إلى أن الشهيد سليماني في كل مراحل الحرب الإرهابية ضد سورية وقف في ساحات المعركة مع الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية التكفيرية التي تدعمها أمريكا والغرب وأدواتهم في المنطقة وهو شريك في هذه الانتصارات.

وأكد السفير محمود أن هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية في استهداف الفريق سليماني ورفاقه هي تجسيد للنهج الإجرامي الدموي للولايات المتحدة ضد الدول والشعوب المدافعة عن سيادتها وكرامتها.

وشدد على أن استشهاد الفريق سليماني سيعزز الإنجازات الاستراتيجية لجبهة المقاومة في المرحلة القادمة حتى القضاء الكامل على الإرهاب وإنهاء الوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأجنبية في المنطقة وتعزيز إرادة شعوبها في التمسك بمبادئ السيادة والاستقلال .

انتهى** 1453**