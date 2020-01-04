الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية يقدم التعازي باستشهاد القائد سليماني

وبحث الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية، اليوم السبت، عن آخر التطورات في العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية .

و استشهد قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني"، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" في هجوم اجرامي شنته مروحيات اميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب .

وشارك آلاف العراقيين وهم يهتفون “الموت لأميركا” اليوم في بغداد في تشييع مهيب لقائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس اللذين استشهدا الجمعة في هجوم ارهابي امريكي في محيط مطار بغداد.

كما يتم تشييع الشهداء في مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف عصر اليوم، حيث سيوارى جثامين الشهداء العراقيين في مقبرة وادي السلام، فيما يتم نقل جثمان الشهيد سليماني الى مدينة مشهد المقدسة حيث سيتم تشييعه غدا الاحد، ويتم تشييع جثمان الشهيد سلماني كذلك في العاصمة طهران بعد غد الاثنين، ويوم الثلاثاء في مدينة كرمان مسقط رأسه.

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