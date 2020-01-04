سفارة ايران في بيروت تواصل استقبال الوفود المباركة بشهادة الفريق سليماني

بیروت/ 4 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – تواصل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت استقبال الوفود المباركة بشهادة الفریق قاسم سليماني وعدد من رفاقه الذين اغتالتهم يد الغدر الأمريكية المجرمة، وذلك في حفل استقبال أقامته في مقرّها في بئر حسن.

وشارك في الحفل حشد من القوى والشخصياتِ الدينية والسياسية والديبلوماسية والحزبية والعسكرية اللبنانیة. وتواصل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقبل التعازي اليوم السبت الموافق 4 كانون الثاني 2020، حتى الرابعة عصراً في مقرّها في بيروت. انتهى