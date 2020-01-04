مسؤول عراقي: المخططات الصهيو-أميركية في المنطقة قد فشلت

وعلى ضوء اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الفریق قاسم سلیمانی على يد القوات الأميركية الارهابية، أضاف الجزائري في حوار حصري مع مراسل إرنا في بغداد اليوم السبت، ان محور المقاومة تبلور على أساس توجه المقاومة والصمود الذي كرسه الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد الحاج أبو مهدي المهندس؛ مؤكدا ضرورة استمرار هذه المسيرة.

وتابع، ان الحكومة العراقية بجميع أجهزتها وأركانها، ومجلس النواب العراقي عليهم أن يقفوا على هذه الحقيقة أنه قد تم اختراق السيادة الوطنية العراقية، ولا يجب التزام الصمت أمام هذا الانتهاك السافر للقانون الدولي ونوه الى ضرورة اتخاذ مواقف مناسبة تجاه هذه الجريمة بالفعل لا بالحديث فقط؛ مؤكدا ان اختراق السيادة الوطنية العراقية يشكل خطرا جسيما.

وأكد انه في ضوء هذه المخاوف والأخطار، يجب على مجلس النواب تبني المواقف والقوانين المناسبة، ومناقشة مشروع قانون طرد الأمريكيين من العراق والمصادقة عليه على وجه السرعة.

واستشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق الحاج قاسم سليماني، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" في هجوم اجرامي شنته مروحيات اميركية بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب حين خروجهما من مطار بغداد الدولي صباح أمس الجمعة.

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