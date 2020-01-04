العميد فدوي : الحرس الثوري بانتظار الاوامر لتحقيق وعد القائد

وفي تصريح خلال اجتماع طلابي حاشد اقيم اليوم السبت بجامعة طهران (داخل العاصمة) تخليدا لذكرى الشهيد الفريق قاسم سليماني، اضاف العميد فدوي، ان الثأر من امريكا لايتعلق بايران فقط وانما يشمل جبهة المقاومة برمتها.

واكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية : ان الدولة التي تدعي انها القوة الاولى في العالم لكنها تستهدف بطائرة مسيرة مستغلة عتمة الليل عربة القادة الايرانيين والعراقيين، فإن ذلك يتعارض ومزاعمها تماما ويعد عملا جبانا وسيلقى بالتأكيد ردا قاسيا.

واضاف: ان الاجراء الاميركي الاخير کان ضعيفا للغایة من الناحية التكتيكية؛ ذلک ان طلاب الجامعات الايرانيين یستطیعون صنع طائرات مسيرة تتمتع بهذه القدرات.

وتابع : ان حرس الثورة الاسلامیة وجّه مرارا ضربات الى اميركا، بما فی ذلک اعتقال مشاة البحرية الاميركيين والذي ركعوا امام القوات الايرانية، امام انظار جميع قوات التلفزة في العالم.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الى مراسم التشييع الملحمية التي تقام حاليا للفريق الشهيد قائم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس في مدن العراق.

وقال : سنشهد في طهران قريبا مراسم استقبال منقطعة النظير لهذا القائد الاسلامي العظيم.

انتهى ** ح ع