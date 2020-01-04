الحرس الثوري : انطلاق مراسم تشييع الشهيد الفريق سليماني غدا الاحد في اهواز

واضاف العميد شريف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، ان مراسم تشييع جماهيرية واسعة اقيمت اليوم السبت في العراق للشهيد سليماني ورفاق دربه؛ على ان يتم غدا تشييع هذا الشهيد العظيم في محافظة خوزستان لكونها تعد رمز التضحية والجهاد خلال فترة الدفاع المقدس.

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري : ان عشائر خوزستان التي كان الشهيد سليماني قد امضى فترة من الزمن عندها، طالبت ايضا بنقل جثمانه الطاهر الى هذه المحافظة؛ مبينا ان مراسم التشييع ستقام بعد موافقة القائد العام للحرس الثوري عند الساعة 7:30 لغاية 9:30 من صباح الاحد في مدينة اهواز.

واردف، انه بعد انتهاء مراسم التشييع في اهواز سينقل الشهيد سليماني ظهر غد الاحد (5 كانون الثاني / يناير) الى مدينة مشهد المقدسة (في خراسان الرضوية – شرق)، وسيتم الاعلان عن تفاصيل مراسم التشييع هناك بواسطة قائد الحرس الثوري في هذه المحافظة.

وحول تفاصيل مراسم تشييع وتوديع جثمان الشهيد الفريق سليماني في طهران، قال العميد شريف : انه بعد ختام هذه المراسم بجوار الروضة الرضوية المباركة في مشهد المقدسة، سينقل الشهيد الجليل عصر الاحد الى طهران، وستقام مراسم الوداع مع جثمانه الطاهر عند الساعة السابعة و30 دقيقة لغاية العاشرة و30 دقيقة ليلا في مصلى طهران.

يتبع ...** ح ع