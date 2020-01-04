ليصادق مجلس النواب على طرد القوات الأميركية من العراق

وفي حوار حصري مع مراسل إرنا اليوم السبت في بغداد أضاف خالد الملا، ان اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس" على يد القوات الأميركية الارهابية يعكس الحقد الذي تكنه أميركا تجاه الاسلام ومحور المقاومة لا سيما ايران والعراق؛ مضيفا انها ليست جريمتهم الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأضاف الملا، ان هذه الجريمة أظهرت بأن البيت الأبيض يقوده عدد من "الأوباش" الذين يحاولون الهيمنة على الدول الأخرى وابتزاز ثرواتهم.

وأكد رئيس جماعة علماء اهل السنة في العراق ان أميركا قد اخترقت بفعلتها النكراء هذه السيادة الوطنية للعراق؛ مضيفا ان العراق لديه حكومة وبرلمانا وسيادة وطنية وان تنفيذ أميركا لعملية الاغتيال هذه على الاراضي العراقية تعني اختراق السيادة الوطنية العراقية، الأمر الذي أكد عليه "عادل عبد المهدي في تصريحاته.

و استشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" اثر غارة اجرامية شنتها وزارة الدفاع الأميركية بالطيران المسير بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي صباح أمس الجمعة.

وانطلقت اليوم السبت مراسم تشييع رسمية لجثامين شهداء الجريمة الاميركية من الكاظمية ومنها الى كربلاء المقدسة والنجف الاشرف حيث توارى جثامين الشهداء العراقيين في مقبرة وادي السلام، فيما يتم نقل جثمان الشهيد سليماني الى مدينة مشهد المقدسة ليتم تشييعه غدا الاحد، ويتم كذلك تشييع جثمان الشهيد سليماني في العاصمة طهران بعد غد الاثنين، ويوم الثلاثاء في مدينة كرمان مسقط رأسه.

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