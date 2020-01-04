وزير الاتصالات العراقي يعزي باستشهاد الفريق قاسم سليماني

وافاد قسم العلاقات العامة والاعلام في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ان نعيم الربيعي أعرب في البرقية عن ادانته للعمل الارهابي الأميركي في اغتيال الفريق قاسم سليماني الذي ادى الى استشهاده؛ معزيا الشعب الايراني بهذا المصاب الأليم.

و استشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق الحاج قاسم سليماني، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" في هجوم اجرامي شنته مروحيات اميركية مسيرة بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي صباح أمس الجمعة.

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