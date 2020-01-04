مسؤول : الرئيس روحاني تحدث هاتفيا مع اردوغان

واوضح معزي في تغريدة له اليوم السبت، "ان حجة الاسلام حسن روحاني اجرى مباحثات هامة مرتين؛ بدءأ باستقبال وزير الخارجية القطري، مبعوث امير دولة قطر الخاص، وعقب ذلك تحدث هاتفيا مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان".

يذكر ان وزير خارجية قطر "محمد عبد الرحمن بن جاسم ال ثاني" التقى (اليوم) بنظيره الايراني "محمد جواد ظريف" في مقر الخارجية بطهران واستعرض معه اخر التطورات على صعيد العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية لاسيما المستجدات في العراق وجريمة اغتيال الفريق الشيهد قاسم سليماني.

انتهى ** ح ع