روحاني: التزام الصمت أمام المعتدي سيزيده وقاحة 

افاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية، ان الرئيس روحاني أكد خلال اتصال هاتفي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان معه مساء اليوم السبت، ان إيران لم تكن البادئة بالتوتر في المنطقة على اي صعيد واضاف : ان لم نتحد جميعا امام الاعتداءات الامريكية فان خطرا كبيرا يهدد المنطقة برمتها.

يتبع..أ م د

