وزيرا خارجية ايران والعراق يناقشان هاتفيا تداعيات الاجراء الامريكي الارهابي

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان وزير الخارجية العراقي "محمد علي الحكم" اتصل هاتفيا عصر اليوم السبت بنظيره الايراني "محمد جود ظريف"، لتقديم العزاء باستشهاد "الفريق قاسم سليماني"، كما ناقش معه آخر التطورات في المنطقة والعراق.

من جانبه، وصف ظريف خلال الاتصال مع الحكيم، اقدام القوات العسكرية الامريكية الذي ادى الى استشهاد الفريق سليماني وابومهدي المهندس ومرافقيه، بانه عمل ارهابي؛ مؤكدا ضرورة احترام استقلال العراق وسيادة اراضيه.

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