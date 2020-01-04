وزيرا خارجية إيران وأذربيجان يبحثان في القضايا الاقيمية والدولية 

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية، ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بحث كذلك في اتصال هاتفي لنظيره التركي "مولود تشاووش أوغلو" مستجدات العلاقات الثنائية وأخر التطورات الاقيمية والدولية بعد اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني.

واعرب اوغلو في اتصاله الهاتفي عن تعازيه ومواساته لايران حكومة وشعبا باستشهاد الفريق قاسم سليماني.

كما أجرى وزير الخارجية أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن الاجراء الاميركي العدواني في اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني.

و استشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" اثر غارة اجرامية شنتها وزارة الدفاع الأميركية بالطيران المسير بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي صباح أمس الجمعة.

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