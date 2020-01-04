تشييع جثامين الشهداء سليماني والمهندس ورفاقهما في كربلاء والنجف

وكما في بغداد، كانت مراسم استقبال جثامين الشهداء في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف مهيبة وجرت بصورة واسعة النطاق بمشاركة عشرات الالاف من ابناء الشعب العراقي في هاتين المدينتين المقدسين.

وخيمت مشاعر الاسى والحزن العميق على جموع المشاركين المشيعين لهؤلاء القادة من ابطال المقاومة الذين ابلوا بلاء رائعا في الدفاع عن المقدسات في سوريا والعراق والتصدي للارهاب التكفيري فيهما.

وكانت مراسم تشييع كبيرة قد جرت صباح السبت في بغداد والكاظمية بمشاركة عشرات الالاف والعديد من المسؤولين العراقيين والسفير الايراني ببغداد.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي بطائرات مسيرة حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة.

انتهى ** 2342