المدعي العام الايراني: نتابع قضية العمل الارهابي الاميركي عبر المحافل الدولية

وقال حجة الاسلام منتظري في تصريح له السبت لقد اعددنا اليوم رسالة الى وزارة الخارجية لتقوم بمتابعة قضية العمل الارهابي الذي اقدمت عليه باغتيال القائد سليماني ورفاقه في المحافل الدولية.

واضاف المسؤول القضائي الايراني في تصريح له على هامش مراسم لتابين الشهيد سليماني، ان العمل الذي ارتكبه ترامب يعد جريمة وفق القوانين والضوابط الدولية وسنتابعها بالتاكيد ، ورغم اننا لا نامل شيئا من المحافل الدولية الا ان مسؤوليتنا تتضمن المتابعة القانونية للقضية على الصعيد الدولي.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي بطائرات مسيرة حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة.

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