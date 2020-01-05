مظاهرات في 70 مدينة اميركية ضد الحرب مع إيران

وسار المشاركون في المسيرة بميدان “تايمز سكوير” بنيويورك رافعين لافتات مناهضة للحرب ضد ايران والعراق ودعوا كذلك لتحرير فلسطين من براثن الصهاينة.

كما نُظم احتجاج مناهض للحرب ضد ايران أمام البيت الأبيض في واشنطن العاصمة.

ومن المقرر ان تجري الاحد مظاهرات مماثلة في كندا.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي بطائرات مسيرة حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة.

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