٠٥‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٤:٣٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83620979
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مظاهرات في 70 مدينة اميركية ضد الحرب مع إيران

مظاهرات في 70 مدينة اميركية ضد الحرب مع إيران

نيويورك / 5 كانون الثاني / يناير /ارنا- نظم الالاف من الاميركيين في 70 مدينة اميركية خاصة مدينتي نيويورك وواشنطن، السبت، مسيرات مناهضة للحرب ضد ايران ومنددة بالعمل الارهابي الذي اقدم عليه ترامب باغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني في بغداد، فجر الجمعة.

وسار المشاركون في المسيرة بميدان “تايمز سكوير” بنيويورك رافعين لافتات مناهضة للحرب ضد ايران والعراق ودعوا كذلك لتحرير فلسطين من براثن الصهاينة.

كما نُظم احتجاج مناهض للحرب ضد ايران أمام البيت الأبيض في واشنطن العاصمة.

ومن المقرر ان تجري الاحد مظاهرات مماثلة في كندا.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي بطائرات مسيرة حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة. 

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