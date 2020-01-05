جثمان الشهيد أبو مهدي المهندس نقل الى إيران لاجراء فحص الحمض النووي

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي ان جثمان الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس سيوارى الثرى في مقبرة وداي السلام بالنجف الاشرف بعد اجراء فحص الحمض النووي (DNA).

واقيمت صلاة الجنازة بإمامة المرجع الديني الشيخ بشير حسين النجفي، على جثامين شهداء الحشد الشعبي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الفريق قاسم سليماني في الصحن العلوي الشريف مساء امس.

وحضر الصلاة على الجثامين الطاهرة جمع كبير من المؤمنين والمعزين والمشيعين وسط حالة من الاجهاش بالبكاء حزنا على الشهداء.

وشاركت حشود كبيرة من أبناء الشعب العراقي في مراسيم تشييع شهداء الحشد الشعبي الذي قضوا بالعدوان الأميركي حيث رددوا الهتافات المنددة بأمريكا و"إسرائيل" المؤكدة على الانتقام لدماء الشهداء، ورفعوا يافطات باللغة الانكليزية ترفض الوجود الأمريكي في بلادهم، وتؤكد أولوية إخراجهم.

وقال المشيّعون إن "الأرض التي أنجبت سليماني والمهندس ستنجب الآلاف مثلهما.. ولن يهدأ لنا بال حتى ننتقم من أميركا".

في إعتداء أمريكي غاشم قامت طائرات بدون طيار تابعة للقوات الامريكية فجر يوم الجمعة الماضي باستهداف سيارة قائد قوة القدس اللواء "قاسم سليماني" و نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابومهدي المهندس" في العاصمة العراقية بغداد.

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