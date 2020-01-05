ندين هذا العمل الإرهابي الجبان الذي طال أحد أكبر رموز المقاومة

واضاف جميل السيد في حديث خاص لمراسل ارنا، بصراحة هذا الموضوع كان له صدمة لدى الجميع باعتبار أنه لم يكن متوقعا أن تقدم الإدارة الأميركية على مثل هذا العمل الذي لابد أن تكون له انعكاسات رهيبة.

واكد أنه "ما قبل إغتيال الشهيد سليماني لن يكون كما بعده، حتى بعد متابعتي اليوم لمحطات الأنباء الأميركية ولاسيما السي ان ان كان هنالك انقسام واضح لهذا الإعلام و في المواقف الرسمية الأميركية بين من يعتبر أن ترامب قد قام بعمل أرعن و عمل مأساوي للمصالح الأميركية في المنطقة و بين قلة لا تزال تؤيد هذه الجريمة."

وصرح بالنهاية، "ما أراه في هذا الموضوع هو إعلان حرب و ليست جريمة قتل لشخص واحد له مثل هذا التاريخ في مكافحة الإرهاب و في مقاومة إسرائيل بما يسمح أن نقول أن الكاسب الأكبر غير إسرائيل هو الإرهاب بحد ذاته لكن بالمقابل إن الامة التي أنجبت سليماني قادرة على أن تنجب العشرات من أمثاله و على ضوء تجربتنا في المقاومة."

واضاف قائلا، كلما استهدف شهيد كبير برز بعده شهداء و قادة أعظم منه بكثير و بالتالي هم يظنون أنه بقتل الأفراد و الأشخاص يستطيعون أن ينهوا ما يسمى ظواهر المقاومة العامة في المنطقة بالمواجهة مع إسرائيل لكن حساباتهم خاطئة و نتوقع أن هذا العمل الإجرامي لن يمر مرور الكرام على الأميركيين و غيرهم.

** الولايات المتحدة الأميركية قد ارتكبت حماقة اخرى

كما أكد ابراهیم الموسوي نائب آخر في البرلمان اللبناني إن الولايات المتحدة الأميركية قد ارتكبت حماقة اخرى، هي جريمة اخرى تضاف إلى السجل المتمادي من سجل الجرائم الأميركية في المنطقة و في العالم ، قائلا، أعتقد أن الرد سيكون بمستوى هذه الدماء و لائق بمستوى القضية و لائق بمستوى

الشعب الإيراني و الشعب العراقي و كل محور المقاومة و الممانعة في المنطقة.

و استشهد قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني"، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" في هجوم اجرامي شنته القوات الاميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب .

انتهى** 1453**