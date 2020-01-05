وجاء في نص بيان الحزب الحاكم في افريقيا الجنوبية ANC : نحن الى جانب شعوب العالم ندين وبشدة الهجوم الامريكي الارهابي الذي ادى إلى استشهاد الفريق قاسم سليماني ونعتبر هذا العمل غير الانساني هو هجوم على سيادة وحق تعيين المصير للشعب الايراني مضيفا ان العالم بات لايطيق الصمت حيال الاجراءات الارهابية الامريكية التي تهدد السلام والامن العالمي.

واضاف البيان : نطالب جميع شعوب العالم القيام بواجبها ومطالبة منظمة الامم المتحدةلتضع حدا لهذه التصرفات الارهابية التي تهدد الامن الدولي .

و استشهد قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني"، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" في هجوم اجرامي شنته القوات الاميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب .

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