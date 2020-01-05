من كان علي بن أبي طالب (ع)قدوته ليس بعيدا عليه أن يكرمه الله بالشهادة

واكد "محمد نصرالله "في حديث خاص لمراسل ارنا ، أعتقد أن الاغتيال بهذه الطريقة القاسية و الصلفة من قبل الولايات المتحدة الأميركية سيكون له تداعيات على مستوى المنطقة ككل.

واضاف لا نريد أن نستعجل الحكم ولكن بالتأكيد نستطيع أن نقول بقناعة كبيرة بأن ماقبل اليوم هو غير ما بعد اليوم على مستوى المنطقة التي حصل فيها هذا الزلزال الذي سببته الولايات المتحدة الأميركية والذي نعتقد أنه لن يمر ببساطة.

و استشهد قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني"، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" في هجوم اجرامي شنته القوات الاميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب .

انتهى** 1453**

