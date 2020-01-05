تشييع جثامين الشهداء قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما في العراق وایران

وانطلق موکب تشييع جثامین الشهداء من مطار المثنى وسط بغداد باتجاه مدينة الكاظمية حيث مرقد الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد (ع).

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، أن "مراسيم تشييع الشهداء القادة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد قوات قوات القدس بالحرس الثوري الحاج قاسم سليماني ومدير مديرية العلاقات العامة في الحشد الشعبي محمد رضا مع الشهداء الآخرين انطلقت، من مطار المثنى باتجاه الكاظمية المقدسة".

ورفع عدد من المشاركين في التشییع صور الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وصور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وشارك في مراسم التشييع قادة فصائل الحشد الشعبي من بينهم رئيس تحالف الفتح وامين عام منظمة بدر هادي العامري وأمين عام كتائب سيد الشهداء ابو ولاء الولائي.

وادان المشاركون في مراسم التشييع، الهجوم الاميركي الجبان في اغتيال الفريق سليماني والمهندس وانتهاك السيادة الوطنية العراقية، وطالبوا بالغاء الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، وطرد قوات الاحتلال الاميركي.

كما جرت مراسم تشييع رسمية لجثامين الشهداء في المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث مقار المؤسسات الحكومية والسفارات الاجنبية، شارك فيها رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي وعدد كبير من الشخصیات العراقية المدنية والعسكرية .

و جرت مراسم تشييع مهيبة اخرى السبت للشهداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف.

وكما في بغداد، كانت مراسم استقبال جثامين الشهداء في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف مهيبة وجرت بصورة واسعة النطاق بمشاركة عشرات الالاف من ابناء الشعب العراقي في هاتين المدينتين المقدسين.

وخيمت مشاعر الاسى والحزن العميق على جموع المشاركين المشيعين لهؤلاء القادة من ابطال المقاومة الذين ابلوا بلاء رائعا في الدفاع عن المقدسات في سوريا والعراق والتصدي للارهاب التكفيري فيهما.

وتم نقل الشهداء الى ايران

وجرت صباح اليوم الاحد وفي مراسم مهيبة مراسم تشييع جثمان قائد قوات "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان.

وكان جثمان الشهيد سليماني قد وصل الى البلاد فجر اليوم لتشييعه في مدينة اهواز ليتم نقله الى مدينة مشهد حيث مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع) لتشييعه هناك.

ومن المقرر ان ينقل جثمان الشهيد سليماني الى طهران مساء اليوم لتشييعه غدا الاثنين، لينقل من ثم الى مدينة قم المقدسة حيث مرقد السيدة المعصومة (س) لتشييعه قبل نقله الى كرمان لتشييعه ودفنه في مثواه الاخير.

واستشهد قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي حين خروجهما من مطار بغداد الجمعة الماضية.

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