الهدف من التهديدات الامريكية بضرب اهداف في ايران للتغطية على الجريمة الاخيرة

و عن شهادة اللواء قاسم سليماني، أشار اللواء عبدالرحيم موسوي اليوم الأحد للصحفيين، على هامش الذكرى الخامسة والعشرين لاستشهاد الشهيد منصور ستاري: إلى تضحيات الفريق الشهيد سليماني في محور المقاومة، وقال أن دول المنطقة وكل أبناء شهداء لبنان وسوريا والعراق وجميع المضطهدين في العالم وكل المناهضين لامريكا والمعادين للصهيونية سيحيون ذكراه ويواصلون نهجه.

في إعتداء أمريكي غاشم قامت طائرات بدون طيار تابعة للقوات الامريكية فجر يوم الجمعة الماضي باستهداف سيارة قائد قوة القدس اللواء "قاسم سليماني" و نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابومهدي المهندس" في العاصمة العراقية بغداد وهذه الجريمة البشعة التي استهدفت عدداً من رموز محور المقاومة أثارت سخط الملايين من أبناء الامة الاسلامية والعربية.

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