اللواء باقري: سنواصل نهج الفريق الشهيد سليماني بكل قوة وصلابة

واضاف اللواء باقري اليوم الاحد في رسالة الى قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء " حسين سلامي " ان استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني الجندي المخلص لولي امر المسلمين سماحة آية الله العظمى الامام خامنه اي ( حفظه الله) الذي قدم دمه الطاهر لانارة الدرب للمجاهدين واحرار العالم والشعوب المظلومة في المنطقة هي صفحة مشرقة اخرى تضاف الى صفحات الحرس الثوري المنيرة .

وقدم اللواء باقري تبريكاته وتعازيه لقائد الحرس الثوري وجميع منتسبيه مبينا ان جميع زملائه من حملة السلاح وجميع مطالبي احقاق الحق ومناهضي الظلم والاستبداد سيحملون لواء الحرية وان جنود الولاية في الحرس الثوري لن يسمحوا بسقوط علم العزة و الشموخ الذي رفعه هذا الشهيد العظيم في اقصى مناطق العالم و الاقليم .

واكد باقري ان طريق الشهيد الفريق قاسم سليماني الذي تربى وترعرع على نهج الامام الحسين عليه السلام وهو الحرية ونصرة المظلوم سيستمر وان زملائه في الحرس الثوري سيحملون الراية حتى النهاية وهي تحرير الشعوب المظلومة من سلطة وسيطرة الاستكبار العالمي واذنابه .

و طالب باقري جميع قوات الحرس الثوري مواصلة نهج الفريق الشهيد سليماني بكل قوة وصلابة.

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