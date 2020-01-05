محادثات ظريف هاتفيا مع وزيري خارجية أرمينيا وتركمانستان

استمرارا لمشاوراته السياسية والدبلوماسية مع المسؤولين والشخصيات الدولية، أجرى ظريف اليوم الأحد محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأرميني " زوهراب مناتساكانيان " ووزير الخارجية التركمانستاني "رشيد ماردوف".

كما أجرى وزير الخارجية محادثات هاتفية أخرى مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية "زياد نخالة" ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اسماعيل هنيه.

وتركزت المحادثات حول التطورات التي تلت شهادة الفريق سليماني .

وأجرى وزير الخارجية الايراني خلال اليومين الماضين، محادثات مع نظرائه الروسي والصيني وكذلك وزراء خارجية العراق وجمهورية أذربيجان وتركيا وطاجيكستان، ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ورئيس الحكومة التنفيذية في افغانستان، في أعقاب التطورات الأخيرة بعد الإرهاب الأمريكي باستشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني.

يذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، كان قد اعطى أوامره الى القوات الامريكية في العراق باستهداف قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني"، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" مما اسفر هذا الهجوم الاجرامي عن استشهادهما فجر الجمعة بالقرب من مطار بغداد .

وانطلقت امس السبت مراسم تشييع رسمية لجثامين شهداء الجريمة الاميركية من الكاظمية ومنها الى كربلاء المقدسة والنجف الاشرف حيث توارى جثامين الشهداء العراقيين في مقبرة وادي السلام، فيما نقل جثمان الشهيد سليماني الى مدينة أهواز ومن ثم الى مدينة مشهد المقدسة ليتم تشييعه اليوم، ويتم كذلك تشييع جثمان الشهيد سليماني في العاصمة طهران غدا الاثنين، ومن ثم سينقل يوم الثلاثاء الى مدينة كرمان مسقط رأسه ليرقد هناك الى جانب رفاقه الشهداء استنادا الى وصيته.

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