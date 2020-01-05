العميد دهقان : رد ايران على اغتيال الفريق سليماني سيكون عسكريا بالتاكيد

جاء ذلك في حوار ادلى به العميد دهقان لشبكة الـ "سي ان ان" التلفزيونية؛ مضيفا، ان قائد الثورة الاسلامية، اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أعلن رسميا "إننا لا نسعى للحرب اطلاقا، بل الأمريكيون هم من بدأ الحرب وينبغي عليهم توقع ردود فعل مناسبة على أعمالهم".

وتابع قائلا : الأمر الوحيد الذي يمكنه انهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة متساوية للضربة التي قاموا بها وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى جولة جديدة.

وفي تعليق على تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اعلن فيها عن "تحديد 52 هدفا في إيران إن أقدمت على أي عمل ضد أمريكيين أو مصالح أمريكية"، قال : إنها "سخيفة وغريبة"؛ لافتا الى أن ترامب "لا يعرف القانون الدولي ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة".

واردف : في الواقع، ترامب شخص مجرم بامتياز ومقامر، وليس سياسيا بل يعاني من توتر نفسي.

واشار القائد العسكري الايراني الى القرار 2347 الاممي الذي ينص على منع تخريب المعالم الاثرية، مصرحا : اذا ما اراد ترامب ان يحتكم الى المنطق والعقلانية في قراره، اذن يتعين عليه الاقرار بانه مجرم حرب وينبغي مقاضاته في المحاكم المعنية بذلك.

وحول احتمال تنفيذ ترامب تهديداته بشأن مهاجمة المراكز الثقافية داخل ايران من عدمه؟، اكد العميد دهقان انه في حال قوع ذلك، فلن يكون اي عنصر عسكري او جهة سياسية او مقر عسكري او سفينة امريكية في مأمن بل سيكون جميعا في مرمانا بالتاكيد.

وارتقى قائد فيلق "القدس" لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني" شهيدا برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" جراء غارة ارهابية شنته مروحيات اميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة (3 كانون الثاني / يناير 2020).

انتهى ** ح ع