ظريف: بدأت نهاية التواجد الأميركي الشرير في غرب آسيا

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية، ان ظريف نشر اليوم الأحد سلسلة من التغريدات كتب فيها: ان دونالد ترامب الذي ارتكب انتهاكا صارخا للقانون الدولي من خلال عملية الاغتيال الجبان التي فعلها يوم الجمعة، هدد مرة اخرى بانتهاك جديد للـ"آعراف الأساسية".

يتبع..أ م د

