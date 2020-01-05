ظريف: بدأت نهاية التواجد الأميركي الشرير في غرب آسيا

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية، ان ظريف نشر اليوم الأحد سلسلة من التغريدات كتب فيها: ان دونالد ترامب الذي ارتكب انتهاكا صارخا للقانون الدولي من خلال عملية الاغتيال الجبان التي فعلها يوم الجمعة، هدد مرة اخرى بانتهاك جديد للـ"آعراف الأساسية".
يتبع..أ م د
طهران/5 كانون الثاني/يناير/إرنا- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في معرض الرد على التخرصات الأخيرة للمسؤولين الأميركيين، ان استهداف الأماكن الثقافية جريمة حربية؛ مشددا ان نهاية التواجد الأميركي الشرير في غرب آسيا قد بدأت.
وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية، ان ظريف نشر اليوم الأحد سلسلة من التغريدات كتب فيها: ان دونالد ترامب الذي ارتكب انتهاكا صارخا للقانون الدولي من خلال عملية الاغتيال الجبان التي فعلها يوم الجمعة، هدد مرة اخرى بانتهاك جديد للـ"آعراف الأساسية".
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