٠٥‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٦:٢٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83622281
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عبد المهدي : خيار انهاء وجود القوات الاجنبية في العراق هو الخيار الاصح

عبد المهدي : خيار انهاء وجود القوات الاجنبية في العراق هو الخيار الاصح

طهران / 5 كانون الثاني / يناير / ارنا - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، ان "خيار انهاء وجود القوات الاجنبية في العراق هو الخيار الاصح منطقيا"؛ مضيفا : أوصي كرئيس لمجلس الوزراء وقائد للقوات المسلحة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق.

وقال عبد المهدي في كلمته اليوم الاحد بمجلس النواب العراقي، "ان وجود القوات الأمريكية في العراق قائم على محاربة داعش وتدريب القوات العراقية ولا يتضمن مهام أخرى".

وأضاف : نحن أمام خيارين إما إنهاء وجود القوات الأجنبية بقرار فوري أو الشروع بوضع جدول زمني لهذا الإجراء؛ مبينا ان "الذهاب إلى خيار إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق هو الخيار الأصح منطقيا".

وكشف رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عن اعتراف أمريكي، بتوجيه الاحتلال "الإسرائيلي" ضربات استهدفت قوات الحشد الشعبي في العراق.

انتهى ** ح ع

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