الخارجية العراقية تستدعي السفير الأمريكي في بغداد

وورد في بيان صادر عن الخارجية العراقية اليوم، أن قرار الاستدعاء جاء "على خلفية الضربات الجوية التي تعرضت لها القطعات العراقية في القائم، وما أسفر عنها من سقوط ضحايا بين شهيد وجريح، وكذلك الضربة الجوية التي استهدفت قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى مع مرافقيهم في الاراضي العراقية، والتي نتج عنها استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الشهيد جمال جعفر محمد (أبو مهدي المهندس)، مع ثلة من الشهداء من القيادات العراقية والصديقة".

وأضاف البيان، أن "السفير الأمريكي التقى الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية، عبد الكريم هاشم مصطفى، الذي أكد إدانة العراق "لهذا العمل الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق ولجميع الأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، ومنع استخدام أراضيها في تنفيذ اعتداءات على دول الجوار".

وشدد "مصطفى" بحسب البيان، على أن "ما حدث من اعتداءات يخالف ما تم الاتفاق عليه من مهام للتحالف الدولي الذي ينحصر بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وتدريب القوات الأمنية العراقية، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وإشرافها".

وختمت الخارجية العراقية بيانها بالتأكيد على أن "هذه العمليات العسكرية غير المشروعة التي نفذتها الولايات المتحدة تعتبر اعتداء وعملا مدانا يتسبب في تصعيد التوتر بالمنطقة في الوقت الذي ينبغي أن تتعاون الإدارة الأمريكية مع العراق في خفض التوتر الأمني، وحلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة".

انتهى ** ح ع