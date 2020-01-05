وزير خارجية لبنان يعزي باستشهاد الفريق سليماني

طهران / 5 كانون الثاني / يناير / ارنا - اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، انها رفعت شكوى الى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للامم المتحدة، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الاراضي العراقية.