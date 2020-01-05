وزير خارجية لبنان يعزي باستشهاد الفريق سليماني

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية اليوم الاحد، ان ظريف وباسيل استعرضا خلال هذا الاتصال آخر التطورات الاقليمية والدولية عقب جريمة اغتيال الشهيد سليماني.
وارتقى قائد فيلق "القدس" لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني" شهيدا برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" ورفاقه، جراء غارة ارهابية شنتها مروحيات اميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة (3 كانون الثاني / يناير 2020).
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طهران / 5 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعرب وزير خارجية لبنان "جبران باسيل" في اتصال هاتفي مع نظيرة الايراني "محمد جوتد ظريف"، عن مواساته الى ايران حكومة وشعبا بمناسبة استشهاد "الفريق الحاج قاسم سليماني".
وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية اليوم الاحد، ان ظريف وباسيل استعرضا خلال هذا الاتصال آخر التطورات الاقليمية والدولية عقب جريمة اغتيال الشهيد سليماني.
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