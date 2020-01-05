عبد المهدي: فريق سليماني كان يحمل لي رسالة من الجانب الإيراني بشأن التهدئة في المنطقة

وقال عبد المهدي، في كلمة له اثناء الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي : كنا على موعد مع لقاء الشهيد قاسم سليماني حاملا رسالة من الجانب الإيراني ردا على الرسالة السعودية.

وأضاف، أن “ العراق كان يمتلك قبل عملية الاغتيال بحق نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والجنرال قاسم سليماني أدوات ضغط لكن فقدنا جزءا مهما منها الان.

هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، على قرار يلزم الحكومة بانهاء التواجد الاجنبي في هذا البلد.

واستشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" اثر غارة اجرامية شنتها وزارة الدفاع الأميركيةبقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة (3 كانون الثاني/يناير).

انتهى**2018/ ح ع