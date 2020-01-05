آية الله السيستاني يعزي قائد الثورة باستشهاد الفريق سليماني

وافاد مكتب اية الله العظمى الخامنئي ان آية الله السيستاني اكد في برقية العزاء الى سماحة قائد الثورة الاسلامية، ان "نبأ استشهاد الفريق الجليل الحاج السيد قاسم سليماني مدعاة لبالغ الحزن والاسى"؛ مضيفا ان دور الشهيد سليماني المميز وجهوده على مدى السنوات الماضية لمكافحة عناصر داعش في العراق لن تذهب ادراج النسيان.
وقدم اية الله السيستاني بالمناسبة العزاء والمواساة الى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الخامنئي وابناء الشهيد سليماني وذويه والشعب الايراني كافة لاسيما اهالي محافظة كرمان (مسقط راس الفريق سليماني)؛ سائلا الباري تعالى للشهيد السعيد بعلو الدرجات ولاسرته وذويه بالصبر والاجر الجزيل.
انتهى ** ح ع
طهران / 5 كانون الثاني / يناير / ارنا – عزى آية الله العظمى السيد علي السيستاني في برقية بعثها الى سماحة قائد الثورة الاسلامية بمناسبة استشهاد الفريق العظيم الحاج قاسم سليماني.
وافاد مكتب اية الله العظمى الخامنئي ان آية الله السيستاني اكد في برقية العزاء الى سماحة قائد الثورة الاسلامية، ان "نبأ استشهاد الفريق الجليل الحاج السيد قاسم سليماني مدعاة لبالغ الحزن والاسى"؛ مضيفا ان دور الشهيد سليماني المميز وجهوده على مدى السنوات الماضية لمكافحة عناصر داعش في العراق لن تذهب ادراج النسيان.
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