آية الله السيستاني يعزي قائد الثورة باستشهاد الفريق سليماني

بغداد/5 كانون الاول/يناير/ارنا- دعا رئيس دائرة الافتاء لاهل السنة في العراق "الشيخ مهدي بن احمد الصميدعي"، الى اعتبار اليوم الاحد 5 كانون الاول/يناير، يوما وطنيا في العراق بعد تصويت البرلمان العراقي على اخراج القوات الأجنبية من هذا البلد.