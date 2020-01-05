الخارجية تستدعي القائم بالاعمال الالماني في طهران

وبحسب هذا التقرير، فقد نوّه رئيس الدائرة الثانية لشؤون غرب اوروبا بوزارة الخارجية الايرانية، خلال هذا اللقاء بالدور المؤثر والمصيري الذي تميّز به الفريق الشهيد قاسم سليماني في ارساء الامن والاستقرار داخل منطقة غرب اسيا.

واضاف : ان الشهيد سليماني لم يكن بطلا في ايران فحسب وانما كان يحظى باحترام اقليمي ودولي بصفته بطل المواجهة ضد الارهاب وداعش.

واكد المسؤول الايراني، انه "انطلاقا من ذلك، فإن هكذا مواقف احادية ومرفوضة تتعارض واسس التعاون التقليدي بين البلدين وايضا الاستقرار والامن في المنطقة".

بدوره، اشار القائم بالاعمال الالماني الى الشعبية الكبيرة للفريق الشهيد قاسم سليماني في ايران؛ مؤكدا انه سينقل هذا الموقف الى حكومة بلاده على الفور.

وارتقى قائد فيلق "القدس" لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني" شهيدا برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" ورفاقه، جراء غارة ارهابية شنتها مروحيات اميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة (3 كانون الثاني / يناير 2020).

انتهى ** ح ع