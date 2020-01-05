ظريف يناقش مع نظيره الكازاخي آخر التطورات الاقليمية

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية، ان ظريف تلقى كذلك اليوم الاحد اتصالين هاتفيين من نظيريه الباكستاني "شاه محمود قريشي" واللبناني "جبران باسيل" بحث فيهما في آخر التطورات الاقليمية والدولية.

وقدم وزيرا الخارجية الباكستاني واللبناني تعازيهما للجمهورية الاسلامية حكومة وشعبا باستشهاد الفريق قاسم سليماني.

واستمرارا لمشاوراته السياسية والدبلوماسية مع المسؤولين والشخصيات الدولية، أجرى ظريف اليوم الأحد محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأرميني " زوهراب مناتساكانيان " ووزير الخارجية التركمانستاني "رشيد ماردوف".

كما أجرى وزير الخارجية محادثات هاتفية أخرى مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية "زياد نخالة" ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اسماعيل هنيه.

وتركزت المحادثات حول التطورات التي تلت شهادة الفريق قاسم سليماني .

وفي ذات السياق، أجرى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل" اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية "محمد جواد ظريف".

واستشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" اثر غارة اجرامية شنتها وزارة الدفاع الأميركية بالطيران المسير بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة (3 كانون الثاني/يناير).

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